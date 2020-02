Actualidade

Mais de 2000 figurantes desfiliaram hoje pelas ruas do centro de Loures para dar cor e alegria ao corso de Carnaval, que mistura o som brasileiro do samba com a tradição da região saloia.

Duendes, palhaços, índios, 'cleópatras' e piratas foram alguns dos adereços escolhidos pelos vários grupos que participaram no desfile, que este ano teve o lema "É Segredo".

Para tal, alguns dos figurantes vestiram-se a preceito e apresentaram-se no corso à procura do Wally e com o segredos da civilização maia.