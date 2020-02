Covid-19

Hong Kong, China, 26 fev 2020 (Lusa) - Hong Kong anunciou hoje medidas de 120 mil milhões de dólares de Hong Kong (14,2 mil milhões de euros) para recuperar a economia afetada pelos protestos antigovernamentais e pelo coronavírus Covid-19.

Na apresentação do orçamento para 2020/2021, no parlamento local, o secretário para as Finanças indicou que o Governo de Hong Kong vai distribuir uma ajuda financeira de dez mil dólares de Hong Kong (1.180 euros) a todos os adultos residentes permanentes da cidade, que regista dois mortos e 85 pessoas infetadas com o novo coronavírus.

Paul Chan explicou aos deputados que este orçamento pretende "apoiar empresas, salvaguardar empregos, estimular a economia e aliviar o fardo das pessoas".