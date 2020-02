Actualidade

Macau anunciou hoje uma reserva financeira de 579,4 mil milhões de patacas (61,2 mil milhões de euros), no final de 2019, mais 13,9% do que o registado até 2018.

Os rendimentos dos investimentos da reserva financeira em 2019, "beneficiando da significativa recuperação no mercado de capitais global", atingiram os 30,2 mil milhões de patacas (3,4 mil milhões de euros), representando uma rentabilidade anual de 5,6%, "um novo recorde desde a criação da reserva financeira em 2012", sublinhou em comunicado a Autoridade Monetária de Macau (AMCM).

Na mesma nota, as autoridades do território da capital mundial do jogo detalharam que, dos 579,4 mil milhões de patacas de reserva financeira, "a reserva básica representava 148,9 mil milhões de patacas (17,1 mil milhões de euros) e a reserva extraordinária 430,5 mil milhões (49,4 mil milhões de euros)", até finais de 2019.