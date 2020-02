Actualidade

Os candidatos democratas norte-americanos uniram-se contra o favorito Bernie Sanders e atacaram o passado de Mike Bloomberg durante o debate de terça-feira, num dos últimos grandes testes mediáticos na luta pela nomeação presidencial do partido.

Como inegável favorito entre os democratas na corrida à Casa Branca, Sanders enfrentou os ataques dos adversários durante grande parte da noite e, com menos frequência, da também progressista Elizabeth Warren.

A senadora de Massachusetts insistiu no argumento de que poderia executar as ideias, sobre as quais o senador de Vermont só poderia falar.