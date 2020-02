Covid-19

A Autoridade Monetária de Macau (AMCM) disse hoje que a rentabilidade das reservas financeiras do território em 2020 pode ser afetada pela pressão nos mercados de ações, devido ao surto do novo coronavírus e às incertezas externas.

"Prevê-se uma pressão significativa dos mercados de ações onde as avaliações de ativos já são altas", sublinhou em comunicado a AMCM, no mesmo dia em que anunciou que o território da capital mundial do jogo registou uma reserva financeira de 579,4 mil milhões de patacas (61,2 mil milhões de euros), no final de 2019.

A AMCM antecipou ainda um "ambiente do mercado monetário de taxas de juros baixas e até negativas", que "também apresenta desafios para a gestão de investimentos das reservas", em 2020.