Covid-19

O Brasil confirmou hoje de madruagada o primeiro caso positivo de contágio pelo coronavírus Covid-19, um homem de 61 anos, residente em São Paulo, que terá regressado recentemente do norte de Itália, segundo o Ministério brasileiro da Saúde.

O homem terá viajado sozinho em trabalho entre os dias 9 e 21 de fevereiro para a região da Lombardia, no norte de Itália, uma das regiões do país com um surto da epidemia mais ativo, segundo a comunicação social local.

As autoridades brasileiras dão conta de que o homem se encontra estável, com sinais brandos da doença, e ficará em isolamento familiar.