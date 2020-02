Actualidade

O presidente do Fundo de Resolução disse hoje, no parlamento, que o Novo Banco vai pedir mais 1.037 milhões de euros relativos a 2019 para se recapitalizar, ao abrigo do mecanismo negociado com o Estado aquando da venda.

Em audição na Comissão de Orçamento e Finanças, a pedido do Bloco de Esquerda, Máximo dos Santos disse esta é a última estimativa.

"É um valor elevado evidentemente, abaixo de ano passado, mas o do ano passado já de si foi muito alto", afirmou Luís Máximo dos Santos aos deputados.