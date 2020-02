UE/Orçamento

A comissária europeia Elisa Ferreira admitiu hoje estar preocupada com "posições 'rigidificadas'" de alguns Estados-membros nas negociações do orçamento plurianual da União Europeia (UE) para 2021-2027, marcadas por impasse, e alertou que "o tempo está a passar".

"É um pouco preocupante ver posições 'rigidificadas', concentradas entre as contribuições de 1% ou de 1,07% para um orçamento comum que permite que haja um mercado interno, uma moeda única, etc., que, no fundo, beneficiam alguns desses países que depois são tão rígidos relativamente à sua contribuição", declarou a comissária europeia da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira.

Falando num encontro com jornalistas portugueses, em Bruxelas, a responsável disse ter visto "com bastante preocupação" o falhanço das negociações no Conselho Europeu extraordinário, realizado na semana passada na capital belga e consagrado ao orçamento plurianual da UE para 2021-2027.