Actualidade

A Comissão Europeia assinalou hoje que, apesar do crescimento potencial português estar acima da média da zona euro, "isso não se traduziu numa convergência nos rendimentos com Estados-membros mais avançados".

Num relatório de análise económica a Portugal elaborado hoje no âmbito do pacote de inverno do semestre europeu, a Comissão Europeia salienta que "a forte prestação económica nos últimos anos tem um impacto positivo no crescimento potencial estimado".

"No entanto, isto não se traduziu numa convergência com os Estados-membros mais avançados, já que o rendimento 'per capita' de Portugal em paridade de poder de compra (PPC) permanece à volta de 77% da média da União Europeia [UE]", assinala, por outro lado, o organismo europeu.