Covid-19

A Comissão Europeia disse hoje que o novo coronavírus já está a afetar a economia europeia, nomeadamente devido à influência da China nos mercados, mas adiantou não ser ainda possível fazer uma "previsão séria" sobre esse impacto.

"Os acontecimentos recentes apontam para uma materialização parcial desse risco, por isso teremos um impacto, tendo em conta que a China representa 18% do PIB [produto interno bruto] mundial, mas ainda não é possível fazer uma previsão séria", declarou o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, falando em conferência de imprensa em Bruxelas.

Discursando na apresentação do pacote de inverno da Comissão Europeia do semestre europeu, que inclui análises macroeconómicas dos 27 Estados-membros da União Europeia (UE), o responsável notou que o surto do Covid-19 "está a evoluir dia após dia", pelo que está a ser monitorizado pelos serviços técnicos de Economia do executivo comunitário.