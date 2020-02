Actualidade

Portugal não está a aproveitar o Modelo de Informação na Construção (BIM em inglês), uma metodologia em vigor nos países mais desenvolvidos, que permite poupanças significativas na construção civil e obras públicas e ainda evita derrapagens financeiras.

A constatação é de Mário Velindro, presidente do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC), que vai ser a primeira escola nacional a formar nesta área os futuros engenheiros civis, eletrotécnicos, mecânicos ou informáticos, através do seu laboratório BIM.

"Os célebres trabalhos a mais e as conhecidas derrapagens financeiras dos projetos, onde se incluem naturalmente as obras públicas, ficam próximas do zero [com o BIM]", salienta à agência Lusa Mário Velindro, que lamenta o atraso na implementação desta metodologia em Portugal.