Covid-19

O Ministério da Saúde grego anunciou hoje um primeiro caso de coronavírus, uma mulher de 38 anos, que esteve recentemente em Itália.

A mulher encontra-se atualmente num hospital de Tessalónica, segunda cidade grega no norte do país, e está "de boa saúde", indicou o porta-voz do ministério, Sotiris Tsiordas, numa conferência de imprensa, citado por media locais.

"A mulher está de boa saúde num hospital de Tessalónica, é seguida por um grupo de médicos de alto nível", indicou o porta-voz, citado pela televisão pública, adiantando que "os seus familiares ficarão em quarentena".