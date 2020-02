Covid-19

Os Estados-membros da União Europeia e a Comissão Europeia vão passar a reunir todas as quartas-feiras para preparar uma linha de prevenção e contenção do coronavírus Covid-19, anunciou hoje a secretária de Estados dos Assuntos Europeus.

"Os Estados-membros estão a trabalhar com a Comissão Europeia para preparar uma linha de prevenção e contenção" e "vão reunir todas as quartas-feiras" para discutir o assunto, referiu Ana Paula Zacarias na comissão parlamentar dos Assuntos Europeus, onde decorre hoje a audição regimental do ministro dos Negócios Estrangeiros.

A secretária de Estado lembrou que a União Europeia já disponibilizou um primeiro pacote financeiro para dedicar à prevenção da transmissão do novo coronavírus.