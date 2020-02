Actualidade

Um militar dos Comandos acusado de matar outro com uma espingarda G-3, no Quartel da Carregueira, em setembro de 2018, conhece o acórdão em 09 de março, no Tribunal de Sintra, disse hoje à agência Lusa fonte judicial.

O coletivo de juízes, presidido por Paulo Almeida Cunha, marcou a leitura do acórdão para as 13:45, após as alegações finais, realizadas em 21 de fevereiro, durante as quais a procuradora do Ministério Público pediu a condenação do arguido a uma pena entre os 10 e os 12 anos de prisão por homicídio simples e não por homicídio qualificado, crime pelo qual está acusado.

O advogado Paulo Mendes Santos defendeu, por seu lado, a absolvição do seu constituinte.