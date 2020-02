Actualidade

O parlamento aprovou hoje, por unanimidade, uma audição do novo diretor-geral do Património Cultural, Bernardo Alabaça, que assumiu funções na segunda-feira.

O PSD tinha apresentado um requerimento de audição parlamentar, com caráter de urgência, de Bernardo Alabaça, assim como do presidente do Conselho Internacional de Museus da Europa (ICOM Europa), Luís Raposo, e do presidente da Associação Portuguesa de Museologia (APOM), João Neto.

O requerimento foi aprovado hoje por unanimidade pelos deputados na comissão parlamentar de Cultura e Comunicação, com exceção do Bloco de Esquerda, ausente na votação.