Actualidade

O investimento público "continua modesto" em Portugal e o total permanece "um dos mais baixos da União Europeia", de acordo com um relatório da Comissão Europeia elaborado no âmbito do pacote de inverno do semestre europeu.

"O investimento está a aumentar partindo de uma base baixa, com o investimento privado líquido a tornar-se positivo, mas com o investimento público a permanecer modesto", pode ler-se no relatório hoje divulgado por Bruxelas.

Assinalando que o rácio do investimento sobre o Produto Interno Bruto (PIB) foi de 17,6% em 2018, o mais alto desde 2012, a Comissão Europeia refere que "o rácio permanece um dos mais baixos na UE [União Europeia]".