O ex-secretário de Estado Vitalino Canas assumiu hoje, no parlamento, que esteve nos últimos "40 anos" a preparar-se para "ser juiz do Tribunal Constitucional", e salientou que se for eleito não será porta-voz "de nenhum partido".

Vitalino Canas, que foi também porta-voz do PS, e o juiz António Clemente Lima foram os nomes indicados pelo PS para preencher as duas vagas em aberto com a saída de Cláudio Monteiro e Clara Sottomayor do Tribunal Constitucional (TC).

A votação decorrerá na sexta-feira, pelo que hoje os dois candidatos foram ouvidos pela Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.