Covid-19

O ministro da Saúde brasileiro, Luiz Henrique Mandetta, afirmou hoje que o país irá estudar o comportamento do coronavírus Covid-19 num clima tropical, após a confirmação do primeiro caso de infeção no Brasil.

"Agora é que vamos ver como este vírus se vai comportar num país tropical, durante o verão. Veremos como será o padrão de comportamento deste vírus, que é novo e tanto pode manter o mesmo padrão de comportamento de transmissão que apresentou no hemisfério norte, onde, nesta época, faz frio", disse hoje o ministro, em conferência de imprensa, após confirmar o primeiro caso do novo coronavírus no país.

O Brasil confirmou hoje de madrugada o primeiro caso positivo de contágio pelo coronavírus Covid-19, um homem de 61 anos, residente em São Paulo, que regressou recentemente do norte de Itália.