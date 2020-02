Actualidade

O primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes e alguns membros do Governo encontram-se reunidos com as chefias militares, disseram à Lusa fontes governamentais, que sublinham tratar-se de uma reunião do Conselho de Defesa Nacional.

Uma fonte do Governo precisou à Lusa que durante a reunião, convocada pelo primeiro-ministro, também será analisado o anúncio feito por Umaro Sissoco Embaló de que vai tomar posse como Presidente da Guiné-Bissau na quinta-feira.

O Governo pretende perceber se as Forças Armadas vão ou não participar naquela cerimónia, que o primeiro-ministro considera ilegal caso venha a acontecer, observou a fonte.