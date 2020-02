Montijo

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, defendeu hoje, em Lisboa que a lei que permite aos municípios vetar a construção do aeroporto do Montijo é "desajustada e desproporcional", pelo que deve ser alterada.

"O debate sobre a alteração da lei não é sobre uma localização em particular é sobre se a lei está errada ou se é correta. Entendemos que a lei é desajustada e desproporcional pelo poder de veto que dá, no limite, a um só município", afirmou Pedro Nuno Santos, que falava num debate de atualidade, no parlamento, pedido pelo Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV).

Para o governante, um município não "deve ter o poder absoluto" de condicionar "o interesse nacional", levando, no limite, a impedir a construção de um novo aeroporto, independentemente, da localização.