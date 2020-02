Actualidade

A Comissão Europeia fez hoje várias observações sobre a lentidão do desenvolvimento de projetos na ferrovia e nos portos portugueses, num relatório elaborado no âmbito do pacote de inverno do semestre europeu.

Abordando os setores ferroviário e portuário, Bruxelas menciona os "atrasos" no investimento nos caminhos-de-ferro e destaca várias barreiras nas concessões e nos investimentos portuários.

"Os investimentos ferroviários deparam-se com atrasos. Os principais projetos no âmbito do programa Ferrovia 2020 que são cofinanciados pelo 'Mecanismo Interligar a Europa' ['Connecting Europe Facility'] têm atrasos com origem, na maior parte dos casos, na falta de resposta das indústrias de desenho e construção no período pós-crise", explica a Comissão Europeia.