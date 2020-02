Actualidade

A criação de descontos nas portagens de sete autoestradas para os utilizadores frequentes "é uma medida positiva", mas insuficiente para resolver os problemas da competitividade no interior do país, disse hoje o presidente da Turismo do Centro.

Pedro Machado, que lidera uma Entidade Regional que agrupa cem municípios, a maior parte situados no interior, considera que os descontos anunciados hoje pela ministra Ana Abrunhosa são "por princípio uma aspiração da região, e, como tal, medida positiva", mas adverte para a necessidade de ir mais longe.

"Descontos progressivos e percentuais são por aí mesmo restritivos, podem induzir a visitação, mas estão longe de criar as condições necessárias para a consolidação da procura e resolver os problemas da competitividade", disse à agência Lusa o presidente da Entidade Regional.