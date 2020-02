Actualidade

O presidente do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) acusou hoje a Associação Portuguesa de Bancos (APB) de "chantagem" depois de a entidade ter dito que limites às comissões podem conduzir a despedimentos e fecho de balcões.

Em declarações à agência Lusa, Paulo Marcos referiu que as declarações da associação liderada por Faria de Oliveira são "desconcertantes" e constituem uma "chantagem perfeitamente absurda e não fundamentada".

Em comunicado hoje, a propósito da discussão na quinta-feira no parlamento de propostas de BE, PCP, PS, PAN e PSD sobre limitação e proibição de comissões bancárias, a associação que representa os principais bancos que operam em Portugal considerou que limitar ou proibir comissões pode ter como consequência os bancos reduzirem "ainda mais a estrutura de custos, designadamente com pessoal e rede de balcões", uma vez que condiciona a rentabilidade dos bancos.