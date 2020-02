Covid-19

A Bolsa de São Paulo perdia cerca de 4,8% na abertura depois da confirmação do primeiro caso de coronavirus (Covid-19) no Brasil, o que implica a chegada do vírus à América do Sul.

O índice Bovespa, o índice de referência do país, situava-se nos 108.228 pontos cerca de 30 minutos depois da abertura da bolsa, segundo a Efe.

Esta foi a primeira sessão da bolsa brasileira depois do carnaval, que motivou dois dias sem operações.