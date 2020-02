Actualidade

A Distrital do Porto do PSD exigiu hoje a demissão imediata do presidente do Conselho Metropolitano, acusando o socialista Eduardo Vítor Rodrigues de demonstrar "incompetência, opacidade e inépcia" na condução do dossiê relacionado com a extensão do metro.

"A Comissão Política Distrital do PSD do Porto exige a demissão imediata do presidente do Conselho Metropolitano do Porto. Nunca a Área Metropolitana do Porto [AMP] viveu tempos tão conturbados e difíceis, como hoje. Em toda a sua história, nunca o Conselho Metropolitano do Porto teve, como agora, um presidente que envergonha o passado de prestígio e de reconhecimento de todos aqueles que sempre defenderam a coesão metropolitana e lutaram por projetos comuns e aglutinadores", lê-se em comunicado enviado à agência Lusa.

O PSD/Porto considerou que Eduardo Vítor Rodrigues geriu, recentemente, o protocolo sobre a expansão do Metro do Porto de forma "apressada e improvisada", considerando que esta "foi a gota de água, num processo que se arrasta há demasiado tempo".