Actualidade

A PSP remeteu ao Ministério Público o caso da paralisação de cerca de 150 automóveis na Segunda Circular, em Lisboa, na madrugada de domingo, para homenagear as três pessoas que morreram na sexta-feira naquela via, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP refere que "foi elaborado o respetivo auto de notícia", tendo sido "remetido ao Ministério Público".

Entre as 00:05 e as 01:35 de domingo, concentraram-se cerca de 150 viaturas e 500 pessoas junto a um posto de abastecimento de combustível na Segunda Circular, no sentido Aeroporto - Benfica, cortando a via nos dois sentidos, escrevem as autoridades policiais.