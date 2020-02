Montijo

O vice-presidente do PSD David Justino rejeitou hoje a possibilidade de os sociais-democratas contribuírem para uma alteração da lei que permite a qualquer uma das autarquias afetadas pela construção do aeroporto do Montijo vetarem o avanço do projeto.

"Isso era um pontapé no Estado de direito. A lei é estúpida? É, mas é a lei", argumentou o vice-presidente social-democrata no programa da rádio TSF Almoços Grátis, no qual debateu a questão com a líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, assegurando de seguida: "O PSD não irá alterar uma lei só por causa disto".

David Justino defendeu que a a alteração do quadro legal, hoje defendida pelo ministro das Infraestruturas, teria sido uma possibilidade se o Governo tivesse pensado nela "há dois ou três anos", e não "em cima do acontecimento".