Brexit

O negociador-chefe da União Europeia (UE), Michel Barnier, manifestou hoje as suas "preocupações" em relação às recentes posições britânicas sobre a futura parceria entre Bruxelas e o Reino Unido, temendo um "distanciamento" dos compromissos assumidos por Londres.

"Escutei os discursos britânicos, os do primeiro-ministro [Boris Johnson] e de outros ministros, li os textos que designaram como a declaração ministerial do Reino Unido, e vejo um distanciamento nesses textos e nesses discursos em relação aos compromissos assumidos", afirmou Barnier, que terá a responsabilidade de liderar a equipa da UE envolvida nas negociações da futura parceria com o Reino Unido na sequência do 'Brexit', como ficou conhecido o processo da saída britânica do bloco comunitário consumado no passado dia 31 de janeiro.

Michel Barnier falava no Parlamento Europeu para uma plateia composta por estudantes, um dia depois de os 27 Estados-membros da UE, reunidos na terça-feira ao nível de um Conselho de Assuntos Gerais, terem dado "luz verde" formal à Comissão Europeia para iniciar as negociações com Londres sobre a futura parceria pós-'Brexit'.