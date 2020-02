Actualidade

O último livro da trilogia de Hilary Mantel, "The mirror & the light", classificado já como "obra-prima", a uma semana de ser lançado no Reino Unido, vai ter publicação em Portugal no dia 22 de abril, pela editorial Presença.

"The mirror & the light" é o livro que encerra a trilogia de Thomas Cromwell e será lançado no Reino Unido no dia 5 de março, entre críticas elogiosas pela imprensa especializada, que já classificou o livro como "magnífico" e "uma obra-prima".

Em Portugal, "a triunfante conclusão da trilogia de que fazem parte 'Wolf Hall' e 'O Livro Negro' será publicada em Portugal a 22 de abril, com o título 'O espelho e a luz'", disse à Lusa fonte da editorial Presença, que já anteriormente publicou "O Assassinato de Margaret Thatcher", da mesma autora.