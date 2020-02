Actualidade

O curador português de arte João Ribas é o novo diretor do espaço REDCAT, que faz parte do Instituto de Artes da Califórnia (CalArts), nos Estados Unidos, e vice-presidente para Parcerias Culturais da instituição, anunciou aquele organismo.

"O CalArts anunciou a nomeação de João Ribas como diretor executivo do REDCAT (Roy and Edna Disney/CalArts Theater) e vice---presidente para Parcerias Culturais", lê-se num comunicado divulgado no 'site' oficial do instituto norte-americano.

REDCAT é o "centro multidisciplinar da CalArts para artistas visuais, performers e media inovadores".