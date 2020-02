Covid-19

O município de Coimbra anunciou hoje que foi adiada a cerimónia de geminação prevista com a Comuna de Narni, Itália, na sequência da propagação do coronavírus Covid-19.

"Informamos que, considerando a propagação do coronavírus 2019, o município de Coimbra e a Comune di Narni entenderam que é recomendável adiar a cerimónia de geminação entre as cidades, bem como todas as iniciativas previstas para Coimbra, entre os próximos dias 28 de fevereiro e 02 de março. A visita e a cerimónia serão reagendadas para data a acordar posteriormente", lê-se numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de pelo menos 2.763 mortos e cerca de 81 mil infetados, de acordo com dados reportados por mais de 40 países e territórios.