Guiné-Bissau/Eleições

O primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, considerou hoje que uma eventual tomada de posse de Umaro Sissoco Embaló como chefe de Estado sem o pronunciamento do Supremo Tribunal de Justiça será um golpe de Estado.

Aristides Gomes falava à saída de uma reunião do Conselho de Segurança e Defesa da Guiné-Bissau, em que participaram alguns membros do Governo guineense e as chefias militares.

De acordo com Aristides Gomes, ficou assente na reunião que caso se concretize a anunciada posse de Umaro Sissoco Embaló será um ato inconstitucional.