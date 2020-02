Actualidade

O grupo bancário Lloyds vai despedir 780 trabalhadores a tempo inteiro no Reino Unido, no terceiro trimestre, na sequência do plano de encerramento de 56 sucursais, devido à mudança de hábitos dos clientes que agora privilegiam o 'online'.

Citado pela agência EFE, o sindicato Unite indicou que o grupo vai avançar com os despedimentos entre junho e outubro.

Em comunicado, o sindicato vincou que esta redução de postos de trabalho torna "mais evidente" que o banco põe "os seus interesses acima das pessoas".