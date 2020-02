Actualidade

A China Three Gorges (CTG) colocou ações representativas de 1,8% do capital social da EDP à venda, indicou hoje o grupo em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A CTG comunicou acerca da sua "intenção de proceder à alienação de até 65.820.000 ações representativas de até 1,8000635% do capital social da EDP", lê-se na mesma nota.

No comunicado, a CTG informou ainda que "irá proceder ao lançamento de uma oferta particular das ações através de um processo de 'accelerated bookbuild' dirigido exclusivamente a investidores institucionais qualificados".