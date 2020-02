Covid-19

O BBVA decidiu cancelar as viagens dos seus funcionários com origem ou destino em Itália, China, Japão, Irão, Coreia do Sul e Singapura devido à epidemia do Coronavírus e recomenda evitar viagens internacionais.

Para evitar deslocações, o banco sediado em Espanha propõe alternativas, como meios de comunicação remotos, "quando possível", adiantaram fontes do BBVA citadas pela EFE.

O grupo bancário insiste que as pessoas com problemas de saúde ou em tratamento imunossupressor não devem viajar e acrescenta que os seus funcionários não participarão em cursos de formação se tiverem de viajar para outro país.