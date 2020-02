LE

O treinador do Shahktar Donetsk, Luís Castro, afirmou hoje que a equipa ucraniana vai entrar para a segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, diante do Benfica, com o objetivo de vencer.

Em conferência de imprensa de antevisão à partida, no Estádio da Luz, o português Luís Castro perspetivou um jogo semelhante ao da primeira mão, em Kharkiv, que o Shakhtar Donetsk venceu por 2-1, mas "em que as duas equipas se equivalem", rejeitando jogar para o empate devido à vantagem alcançada.

"Antes de um jogo, nunca fui capaz de dizer a uma equipa minha que íamos entrar em campo para empatar. O nosso objetivo é sempre ganhar, mesmo com hipóteses reduzidas que isso aconteça. [Na primeira mão] Estivemos por cima grande parte do tempo, mas as hipóteses eram divididas. Esperamos sair vitoriosos da batalha de Lisboa", sublinhou.