O presidente da Câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, quer esclarecimentos do Ministério do Ambiente sobre a quantidade de resíduos com amianto depositados no aterro da Recivalongo e apurar as condições de cancelamento das licenças indevidamente prolongadas.

Em ofício hoje dirigido ao ministro José Pedro Matos Fernandes a que a Lusa teve acesso, a autarquia do distrito do Porto denuncia que nos oito anos de operação do aterro em Sobrado "têm sido depositados resíduos de amianto na mesma célula onde são depositados resíduos biodegradáveis".

Insistindo estar o aterro a laborar nas "mesmas condições de sempre e a receber mais de 420 resíduos diferentes, incluindo orgânicos e com amianto", a autarquia alerta que a deposição de materiais orgânicos origina, "mais cedo ou mais tarde, a libertação de gás metano que, junto com resíduos de amianto, agrava perigosamente os impactos e consequências desastrosas para a saúde e segurança das populações residentes".