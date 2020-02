Actualidade

O euro voltou a valorizar-se hoje face ao dólar, aproximando-se dos 1,09 dólares, num dia em que as principais bolsas subiram, apesar do ritmo de propagação do novo coronavírus continuar a preocupar os investidores.

Cerca das 18:40 (hora de Lisboa), a moeda única negociava a 1,0889 dólares, acima dos 1,0883 dólares registados na terça-feira próximo da mesma hora.

O euro subiu também face à libra e ao iene.