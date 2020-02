Actualidade

A FIFA negou os pedidos de compensação apresentados pelo Sporting nos processos contra os futebolistas Rafael Leão e Rúben Ribeiro, que deixaram o clube após o ataque à Academia de Alcochete, anunciou hoje a SAD 'verde e branca'.

"No caso do Rafael Leão, a FIFA declara que o pedido da Sporting CP, SAD é inadmissível, mas não aprecia o mérito", lê-se num comunicado publicado no sítio oficial do Sporting.

Já no caso de Rúben Ribeiro, a FIFA "aceita apreciar o mérito e considera que o jogador teve justa causa para resolver o contrato, mas não atribui a nenhuma das partes o direito a receber qualquer compensação", acrescentou o clube 'leonino', destacando que "não são ainda conhecidos os fundamentos das decisões".