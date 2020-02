Actualidade

A portuguesa Maria Martins conquistou hoje a medalha de bronze na disciplina de scratch no campeonato do Mundo de ciclismo de pista, no primeiro dia de prova em Berlim.

Aos 20 anos, Martins conquistou a primeira medalha em Mundiais de elite do ciclismo feminino português, ficando atrás apenas da nova campeã mundial, a holandesa Kirsten Wild, e da norte-americana Jennifer Valente, segunda.

O scratch é uma modalidade não olímpica do ciclismo de pista no qual todos os ciclistas começam juntos, com 10 quilómetros de distância até ao final, não podendo perder uma volta para o primeiro, altura em que são eliminados.