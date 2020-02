Actualidade

A Federação Internacional de Arquivos de Cinema (FIAF) manifestou "grande preocupação" com os danos causados pelas chuvas nas coleções da Cinemateca do Brasil, em São Paulo, e com a falta de financiamento à instituição, nos últimos anos.

Sem esquecer outras instituições do património audiovisual que sofreram cortes com o governo brasileiro, a FIAF sublinha que instituições como a Cinemateca do Brasil só conseguem cumprir a função de reunir, proteger e partilhar a herança cinematográfica, que "é incrivelmente rica", se lhes for permitido operar num ambiente estável e favorável.

"Os profissionais altamente qualificados que trabalham para essas instituições - arquivistas, técnicos, educadores, curadores e administradores - são os verdadeiros guardiões dessa herança única (...) mantêm viva a memória da nação brasileira e de suas diversas comunidades e, como tal, seu trabalho deve ser reconhecido e valorizado", lê-se numa nota da Federação, na sua página na Internet.