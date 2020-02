Actualidade

Um automobilista que utilize uma das sete autoestradas que irão ter novos descontos a partir do terceiro trimestre deste ano, poderá poupar até 20% em portagens da classe 1, revelam dados do Governo hoje divulgados.

De acordo com um exemplo facultado à Lusa pelo Ministério da Coesão Territorial, um trabalhador, residente em Chaves e que se desloque, 22 dias por mês, para o trabalho em Vila Real, a cerca de 64 km, pela autoestrada do Interior Norte (A24), paga, atualmente, pelas 44 viagens de ida e volta, 228,8 euros (5,2 euros por viagem, entre a zona industrial de Chaves e o nó de ligação à A4 em Vila Real).

Com as novas regras - pagamento integral nos primeiros sete dias, 20% de desconto entre o 8º e o 15º dia e 40% do 16º dia até ao final do mês - o mesmo trabalhador, pelo mesmo número de viagens num veículo de classe 1, pagará, ao fim dos 22 dias, um total de 183,04 euros (menos 45,76 euros, 20% de desconto).