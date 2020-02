Actualidade

A Autoridade da Concorrência anunciou hoje que abriu uma investigação aprofundada à aquisição pelo Grupo Transdev, através da Rodoviária da Beira Interior, das sociedades Auto Transportes do Fundão e Joaquim Martins da Fonseca, do Grupo Fundão.

Na origem desta investigação está o facto de a Autoridade da Concorrência (AdC) considerar que, com a operação, o Grupo Transdev e o Grupo Fundão tenderão a ser candidatos "potencialmente fortes aos futuros procedimentos concursais para a exploração do serviço de transporte" público de passageiros por via rodoviária nas referidas áreas de implantação do Grupo Fundão.

"A AdC decidiu iniciar uma investigação aprofundada ao negócio por considerar que, à luz dos elementos recolhidos até ao momento, não se pode excluir que o Grupo Transdev e o Grupo Fundão tenderão, por via das possíveis vantagens concorrenciais inerentes à sua presença nas atuais áreas geográficas de implantação do Grupo Fundão (Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, Beiras e Serra da Estrela e Coimbra), a ser candidatos potencialmente fortes aos futuros procedimentos concursais para a exploração do serviço de transporte público de passageiros por via rodoviária nas referidas áreas de implantação do Grupo Fundão", refere a Autoridade da Concorrência em comunicado.