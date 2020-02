Actualidade

A organização que representa os ex-guerrilheiros goeses estão a exigir a transformação da antiga prisão colonial portuguesa de Aguada num museu em memória dos que lutaram pela libertação do território, anexado pela Índia em 1961.

O atual governo de Goa pretende transformar uma antiga prisão colonial num museu em memória do antigo ministro da defesa Manohar Parrikar, falecido em 2019 e quatro vezes ministro-chefe do território, galardoado com o Padma Bhushan, a terceira maior condecoração entregue a civis na Índia.

Os contestatários consideram que o complexo prisional de Aguada, que atualmente está a ser reparado e remodelado, deve ser apenas um museu dedicado à memória dos que lutaram pela liberdade e que estiveram aprisionados no forte que remonta à presença portuguesa no estado.