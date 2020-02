Covid-19

O Governo de Cabo Verde interditou hoje, durante um período de três semanas, todos os voos com origem em Itália para aeroportos cabo-verdianos, devido ao alastrar do surto do novo coronavírus naquele país europeu.

Em nota divulgada pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva refere que a resolução, aprovada em reunião do Conselho de Ministros, será publicada na quinta-feira e que o Governo italiano foi "devidamente informado desta medida preventiva, temporária, que se justifica pelo facto de se ter registado um aumento exponencial de casos de pessoas infetadas pela Covid-19 em Itália".

Na mesma nota, o primeiro-ministro refere que a medida será avaliada ao final de três semanas, "para decisão sobre a continuidade da medida ou seu cancelamento", conforme a avaliação da evolução do novo coronavírus em Itália.