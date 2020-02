Covid-19

Portugal registou nas últimas 24 horas oito casos suspeitos de infeção pelo Covid-19, todos provenientes do norte de Itália, aguardando o resultado das análises a sete pessoas, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com um boletim epidemiológico enviado pela DGS, até às 21:00 de hoje Portugal "não registava casos confirmados" de infeção pelo novo coronavírus, mas houve "oito novos casos [suspeitos] registados nas últimas 24 horas". Dois são crianças.

Destas oito novas suspeitas, cinco foram para o Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, e duas no Hospital Curry Cabral e uma no Hospital Dona Estefânia, ambos em Lisboa.