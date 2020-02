Covid-19

A Bolsa de São Paulo caiu 7% na quarta-feira, com o Ibovespa, o índice de referência do Brasil, a recuar para os 105.718 pontos, num dia marcado pelo primeiro caso de coronavírus no país.

No dia também marcado pela reabertura do mercado após o Carnaval, a bolsa brasileira abriu a sessão com uma queda de quase 5%. Ao longo do dia, as perdas foram-se acentuando à medida que as autoridades detalhavam a situação do coronavírus Covid-19 no país sul-americano.

O Governo brasileiro confirmou que o vírus chegou à América Latina, que até agora permanecia sem casos registados, através de um brasileiro de 61 anos e que esteve entre os dias 09 e 21 de fevereiro na região italiana da Lombardia.