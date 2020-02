Actualidade

O Tribunal Distrital de Atambua, em Timor Ocidental, condenou na quarta-feira dois cidadãos timorenses a penas de 10 e cinco anos de prisão por tráfico de droga, segundo a imprensa timorense.

De acordo com a agência pública Tatoli e a televisão estatal RTTL, José Soares Pereira, de 34 anos, foi condenado a 10 anos de prisão efetiva, e Ângela Soares, de 30 anos, a cinco anos de cadeia, acusados de violarem a lei de narcóticos da Indonésia.

O caso remonta a maio do ano passado, quando as autoridades indonésias detiveram o casal timorense, que tentou entrar na Indonésia, através da fronteira terrestre com Timor-Leste, em Motaain, com 4.874 comprimidos, alegadamente ecstasy.