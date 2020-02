Covid-19

O surto do coronavírus Covid-19 está a ter um "impacto severo" nas operações das empresas europeias na China, com quedas nas receitas e falta de funcionários, segundo um estudo das Câmaras do Comércio da União Europeia e da Alemanha.

"Os resultados mostram que o impacto foi severo no geral", lê-se num comunicado. "Todos os entrevistados sofreram consequências em graus variados e foram sujeitos a restrições e regulamentações frequentemente conflitantes", apontam os responsáveis pelo estudo.

A mesma nota indica que "muitas empresas" que foram autorizadas a reabrir carecem de fornecimento, funcionários, clientes ou meios logísticos que permitam retomar as suas operações.