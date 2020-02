Actualidade

A Sonangol quer aumentar a produção nos blocos em que opera dos atuais 2% para 10% em 2027, o que significa um aumento de quase 100 mil barris por dia, anunciou hoje a administração da petrolífera estatal angolana.

"Um dos principais objetivos é alcançar um número mínimo de 10% para produção própria operada pela Sonangol neste país", anunciou o presidente do Conselho de Administração da empresa, Gaspar Martins, em conferência de imprensa para assinalar o 44.º aniversario da empresa.

Em 2027, acrescentou, a Sonangol ambiciona tornar-se "uma empresa de referência do setor petrolífero no continente africano", alcançando os 10% de produção como operador do total de produção de Angola.